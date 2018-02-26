2018-02-26T15:26:39+03:00
Звезды

Актер Кевин Смит пережил сердечный приступ

Если бы он не отказался от запланированного выступления, дело кончилось бы похоронами
Алексей КАРЕЛИН
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Кевимн Смит в роли Молчаливого Боба. Фото: кадр из "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар"Кевимн Смит в роли Молчаливого Боба. Фото: кадр из "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар"
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Актер Кевин Смит, сыгравший Молчаливого Боба, пережил сердечный приступ. Как он признался в своем микроблоге Twitter, Смит умер бы, если бы не отказался от запланированного в этот день выступления.

«После первого выступления в этот вечер у меня случился сильный сердечный приступ. Доктор, который сохранил мне жизнь, сказал, что у меня на 100% заблокирована LAD-артерия (левая коронарная артерия — КП), так называемая “создательница вдов”. Если бы я не отменил второе выступление, чтобы отправиться в больницу, сегодня вечером я бы умер. Но я все еще на земле!», - написал Смит.

О каких выступлениях идет речь, актер не уточнил. Вероятно, он имел в виду запись телепрограммы «Комикснутые парни» телеканала AMC в Нью-Джерси.

Кевину Смиту 47 лет. В России он наиболее известен по нескольким комедиям и сериалу, где актер играет Молчаливого Боба. В 2006 году Смит выпустил книгу «Говорит Молчаливый Боб».

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