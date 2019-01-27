Съемки сиквела комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» начнутся в феврале
Через некоторое время мы, похоже, увидим продолжение культовой комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»: съемки нового фильма стартуют уже через месяц, 25 февраля.
Права на дистрибуцию получили Saban Films и Universal, а главные роли, как и почти 18 лет назад, исполнят Кевин Смит и Джейсон Мьюз, о чем они и рассказали в специально записанном по этому случаю ролике. По словам актеров, их повзрослевшие герои снова будут пытаться сорвать экранизацию комиксов «Пыхарь и Хроник».
«По сюжету этой забавной картины наши парни из Джерси вернутся в Голливуд, чтобы остановить съёмки перезапуска «Пыхаря и Хроника». Это будет ироничная и глуповатая сатира, высмеивающая нынешнюю одержимость ремейками, ребутами и сиквелами», - говорит Кевин Смит.
Кевин Смит и Джейсон Мьюз рассказали о продолжении комедии Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар .Съемки нового фильма начнутся в феврале
Он пообещал, что зрителей ждет много сюрпризов и знакомых лиц, в фильме снимется множество голливудских звезд. Кто именно, он уточнять не стал, однако уже известно, что в сиквеле сыграют актеры из сериала «Флэш» – Грант Гастин, Карлос Вальдес и Том Кавана.
Джейсон Мьюз добавил, что его герой тоже изменился: «Джей стал куда более зрелым, без сомнений. Конечно, он всё такой же нелепый и забавный, однако они оба значительно повзрослели».
Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале прошлого года Кевин Смит перенес сердечный приступ, а потом сильно похудел. Из-за этого ему даже пришлось переписать некоторые шутки своего персонажа в сценарии. Ранее Смит говорил, что новый фильм будет называться «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка».