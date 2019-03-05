2019-03-05T08:59:57+03:00
Политика

Медведев назвал приостановку участия РФ в ДРСМД ответной мерой на действия США

Москва готова возобновить соглашение при условии, что американцы устранят допущенные ими нарушения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер РФ Дмитрий МедведевПремьер РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Приостановка выполнения Россией положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является ответной мерой на действия США. Такое заявление сделал премьер РФ Дмитрий Медведев.

Он указал на то, что Москва, конечно, стремится иметь самое современное вооружение, но не с целью организации нападений, поскольку у русских "генетическое неприятие войны, а ради обеспечения национальной безопасности.

"И кстати, совсем не Россия, а Соединённые Штаты Америки выходят из базового договора в сфере глобальной безопасности – ДРСМД. Именно поэтому президент России [Владимир Путин] в качестве зеркального ответа подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД до устранения США допущенных ими нарушений своих обязательств", - сказал премьер в интервью изданию "Люксембургер ворт", опубликованном на сайте правительства РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее американцы уже выразили "разочарование" решением Москвы по двустороннему соглашению. При этом в Вашингтоне заявили, что готовы продолжить переговоры по данному вопросу, но лишь при определенных условиях.

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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