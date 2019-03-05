Медведев назвал приостановку участия РФ в ДРСМД ответной мерой на действия США
Приостановка выполнения Россией положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является ответной мерой на действия США. Такое заявление сделал премьер РФ Дмитрий Медведев.
Он указал на то, что Москва, конечно, стремится иметь самое современное вооружение, но не с целью организации нападений, поскольку у русских "генетическое неприятие войны, а ради обеспечения национальной безопасности.
"И кстати, совсем не Россия, а Соединённые Штаты Америки выходят из базового договора в сфере глобальной безопасности – ДРСМД. Именно поэтому президент России [Владимир Путин] в качестве зеркального ответа подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД до устранения США допущенных ими нарушений своих обязательств", - сказал премьер в интервью изданию "Люксембургер ворт", опубликованном на сайте правительства РФ.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее американцы уже выразили "разочарование" решением Москвы по двустороннему соглашению. При этом в Вашингтоне заявили, что готовы продолжить переговоры по данному вопросу, но лишь при определенных условиях.
Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU