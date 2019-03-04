Кремль: ДРСМД приостановлен до устранения США допущенных ими нарушений

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-04T17:21:44+03:00

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О приостановлении РФ выполнения договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности»

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приостановлен до устранения Соединёнными Штатами допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на сайте Кремля в понедельник, 4 марта.

Подписанный указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности» вступает в силу со дня подписания.

Напомним, что 2 февраля Россия приостановила свое участие в ДРСМД. Такое решение стало зеркальным ответом на позицию Вашингтона по данному соглашению. Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил о том, что, начиная со 2 февраля, Соединенные Штаты перестанут выполнять свои обязательства по этому договору. При этом политик в очередной раз обвинил в случившемся Москву, которая якобы нарушают пункты соглашения.

В декабре прошлого года Путин заявил, что отказ Вашингтона от этого соглашения «заметно ослабит региональную и глобальную безопасность» и может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями.

ИСТОЧНИК KP.RU