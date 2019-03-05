Арестованный в Греции российский бизнесмен назвал себя "заложником в интересах Украины"

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-05T12:38:08+03:00

Калинин отметил, что после его экстрадиции на Украину, его могут убить

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Задержанный в Афинах по просьбе Украины россиянин Евгений Калинин уверен, что стал жертвой политического заказа.

Дело в том, что мужчина был руководителем нефтеперерабатывающего завода в Одессе в 2011–2013 годах. Позже его обвинили в уклонении от уплаты налогов на Украине.

- Я пишу это обращение из греческой тюрьмы, куда меня посадил украинский режим с помощью греческого прокурора. Могу твердо сказать, что я не виновен и никогда не совершал преступлений, в которых меня обвиняют, - отметил Калинин.

Он также подчеркнул, что после его экстрадиции на Украину он может быть убит.

- Греческий прокурор решил, что не одобренный Интерполом ордер на арест, представленный Украиной и требующий моей экстрадиции, был достаточным основанием для того, чтобы уничтожить мою профессиональную репутацию и доброе имя, - подчеркнул Калинин.

Бизнесмен также отметил, что "все знают, как Украина относится к гражданам России, если есть политический заказ", сообщает "ТАСС".

- Очевидно, что на Украине у меня нет шансов на справедливое правосудие, и, кроме того, моя экстрадиция украинскому режиму несет 100-процентную угрозу моей жизни, - подытожил Евгений Калинин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что второго марта в Греции задержали россиянина Евгения Калинина по запросу Украины. По словам его адвоката Янниса Рахиотиса, российского специалиста в сфере энергетики задержали в афинском аэропорту по запросу Украины. Как выяснилось, в незалежной Калинина обвиняют в «нарушении налогового законодательства» во время работы в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU