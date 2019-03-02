2019-03-02T19:54:35+03:00
В мире

В Греции задержали россиянина по запросу Украины

Речь идет о российском специалисте в сфере энергетики Евгении Калинине
Дарья ИВАШКИНА
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В Греции задержали россиянина по запросу УкраиныВ Греции задержали россиянина по запросу УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 2 марта, стало известно о задержании в Греции россиянина Евгения Калинина. По словам его адвоката Янниса Рахиотиса, российского специалиста в сфере энергетики задержали в афинском аэропорту по запросу Украины. Как выяснилось, в незалежной Калинина обвиняют в «нарушении налогового законодательства» во время работы в стране.

При этом в минувшую пятницу греческая прокуратура отправила гражданина РФ в тюрьму «до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию».

Между тем, как считает Рахиотис, дело в отношении его клиента является политическим, ведь ранее Калинин был включен в базу скандального сайта «Миротворец», который публикует личные данные «врагов Украины». «Калинин находится в списке известного сайта "Миротворец". Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича», - сказал адвокат РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле 2017 года в Греции арестовали другого нашего соотечественника - Александра Винника. Как отмечалось, его задержали по запросу США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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