2019-03-05T13:14:09+03:00
Наука

За три месяца астронавт НАСА выросла на пять сантиметра

Энн Макклейн находится на орбите с 3 декабря прошлого года
Марина ВЕНЦОВА
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Астронавт Макклейн выросла в космосе на пять сантиметровАстронавт Макклейн выросла в космосе на пять сантиметровФото: REUTERS
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Американская астронавт Энн Макклейн за время своего пребывания на орбите заметно выросла. Такое заявление она сделала после примерки скафандра.

«Я на два дюйма (чуть больше пяти сантиметров) выше, чем была во время запуска", - написала она в «Твиттере».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что японский астронавт Норисигэ Канаи, прилетевший на Международную космическую станцию вместе с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым и американцем Скоттом Тинглом, сообщил, что его рост увеличился на 9 сантиметров.

Медики уже не раз сталкивались с проблемой лишнего роста у космонавтов. Как установили специалисты, по возвращению на Землю рост космонавтов возвращается к прежним параметрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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