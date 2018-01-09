2018-01-09T13:35:16+03:00
Наука

Почему японский астронавт подрос в космосе на 9 сантиметров

То, что Норисигэ Канаи это удивило, означает пробел в его подготовке к полету
Александр МИЛКУС
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Норисигэ Канаи три недели назад прилетел на Международную космическую станциюНорисигэ Канаи три недели назад прилетел на Международную космическую станциюФото: REUTERS
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Японский астронавт Норисигэ Канаи, три недели назад прилетевший на Международную космическую станцию вместе с нашим космонавтом Антоном Шкаплеровым и американцем Скоттом Тинглом, удивленно сообщил в твиттере, что его рост увеличился на 9 сантиметров. И даже добавил, что ничего подобного с ним не происходило со времен учебы в школе. (Видимо, все же тут не в школе дело, а пубертатном периоде, когда подростки быстро вырастают). Японец даже беспокоится, сможет ли он поместиться в сидении корабля "Союз".

На самом деле ничего необычного с японцем не произошло. В среднем космонавты на орбите «вырастают» на 3-5 сантиметров. Дело в том, что в невесомости позвоночник выпрямляется, мышцы расслабляются, зазоры между позвонками увеличиваются. Но и 9 см – это не что-то из ряда вон выходящее. В инопланетянина японец не превращается. Рост увеличивается пропорционально длине тела человека. А Канаи (я был на Байконуре во время подготовки его экипажа к старту) – парень довольно рослый. Он выше сантиметра на 3-4 совсем не маленького Антона Шкаплерова.

Примерка костюма "Пингвин" Фото: фотохроника ТАСС.

Примерка костюма "Пингвин"Фото: фотохроника ТАСС.

Специалисты Института медико-биологических проблем феномен изучают давно. Канаи действительно не случайно беспокоится по поводу того, поместится ли он в ложемент корабля «Союз» при возвращении не Землю. Ложементы отливают под каждого космонавта в соответствии с его анатомическими особенностями. «Зазор» в 9 см не предусмотрен.

Чтобы «укоротить» космонавтов, российскими медиками давно разработана целая система. Она включает специальные физические упражнения, которые «сжимают» позвоночник. В том числе занятия в специальных костюмах «Чибис» и «Пингвин», которые помогают держать в тонусе мускулатуру («Чибис» недавно в разговоре со мной хвалил Уильям Палоски – руководитель программы исследований человека в NASA).

Вакуумный костюм "Чибис" Фото: фотохроника ТАСС.

Вакуумный костюм "Чибис"Фото: фотохроника ТАСС.

В общем, Норисигэ Канаи, чтобы благополучно вернуться домой, не посты в твиттере нужно строчить, а физкультурой заниматься. Странно только, что в общем-то давно известная проблема вызвала такое удивление у японца. Похоже, его о ней не предупредили во время подготовки к полету. Хотя Канаи и сам по образованию врач – мог бы сообразить, что к чему.

Кстати, медики уже не раз сталкивались с проблемой лишнего роста у космонавтов. Измерения тела членов экипажей происходят регулярно в течение всего полета. Для этого на борту есть специальная аппаратура. Специалисты, обнаружив «нерасчетный» рост, выдают дополнительные рекомендации по тому, как вернуться к нормальной длине. Не так давно пришлось быстро уменьшать рост Анатолию Иванишину. До этого в поте лица занимался на тренажерах Салижан Шарипов.

По возвращению на Землю рост космонавтов возвращается к прежним параметрам. Но, замечу, и дома наша длина может «скакать». В течение дня рост у человека меняется на 1-2 сантиметра. Длиннее всего мы в кровати после сна – за 7-8 часов мышцы расслабляются и с позвоночником происходит примерно то же, что и в невесомости.

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