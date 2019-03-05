СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-05T16:12:56+03:00

Комитет Госдумы выступил за повышение штрафа в 20 раз за оскорбление госсимволов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству выступил с инициативой повышения в 20 раз штрафа за оскорбление госсимволов и госинститутов. Поправка была поддержана при обсуждении во втором чтении соответствующего законопроекта.

Изменения внесут в статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В первом чтении была предусмотрена ответственность за "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации (материалов), выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ...". Штраф за такое нарушение будет составлять от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, сообщает "ТАСС".

Комитет Госдумы предложил ввести штрафы от 30 до 100 тысяч рублей с сохранением альтернативного наказания в виде ареста. За повторное оскорбление госсимволов и госинститутов будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Известно, что законопроект будет вынесен на рассмотрение ГД 6 марта текущего года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года Госдума приняла закон о вмешательстве иностранных НКО в выборы. Как ожидается, предлагаемые в документе меры позволят предотвратить попытки влияния на избирательные процессы в РФ.

Также стало известно о том, что Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете хостелов. Депутаты запретили останавливаться на побывку в частных квартирах и любых местах, кроме гостиниц.

ИСТОЧНИК KP.RU