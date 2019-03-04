Госдума против влюбленных пар и командировочных

Госдума собирается 5 марта рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете посуточной аренды квартир и хостелов. Корреспондент «КП» проник в тайны этого бизнеса, но так и не понял, чем он помешал депутатам.

БЛАГОДЕТЕЛЬ ДЛЯ ИНТУРИСТА

Читатели "КП" должны помнить моего соседа Федора. Которого я подбил сдавать его однушку иностранным фанатам, а потом написал об этом репортаж (он так и называется - «Как корреспондент "КП" иностранным фанатам квартиру сдавал»). После чемпионата сосед занялся посуточной арендой всерьез. Даже зарегистрировался в качестве самозанятого.

За свою однушку выручает раза в полтора больше, чем при традиционной сдаче. Но и крутиться приходится: реклама, уборка, стирка. Для командированного или туриста такие, как Федор - благодетели. Потому что в гостинице номер обходится в 2-3 раза дороже при том, что квартиры оснащены получше, чем гостиничные номера.

Но не только в деньгах дело.

Аргентинец Хуан бороздит океаны на огромном туристическом лайнере. Зарплата — хорошо за полмиллиона, если на наши деньги. Уже два раза проводил отпуск в России, и в третий собирается — но не в отеле у Красной площади, хотя вполне бы мог себе позволить, а в старомодной квартирке, которую нашел на международном сайте посуточной аренды.

- Здесь уютнее, - говорит он мне. - Чувствую себя не иностранцем, а своим. Выхожу из подъезда — с бабушками вашими здороваюсь...

Хуан — настоящий представитель народной дипломатии. После его рассказов еще пяток членов экипажа повадились проводить отпуск в России — и тоже не в гостиницах, а в посуточных квартирах.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ПРОТИВ

Однако над этим вполне красивым бизнесом нависла угроза. Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская еще в 2015 году начала продвигать законопроект о запрете в многоквартирных домах хостелов (дешевых мини-гостиниц) и посуточной аренды. Он прошел первое чтение, но потом увяз. Попытка реанимировать его перед Чемпионатом мира провалилась — явно не ко времени. И вот новая.

В прессе документ именуется как «закон против хостелов в многоквартирных домах». Но речь в нем идет и о квартирах, сдающихся в краткосрочную аренду.

- Квартиры в жилом фонде предназначены для проживания граждан, а не для ведения бизнеса, - объяснила КП свою позицию Галина Хованская. - Жилые помещения облагаются меньшими налогами, чем нежилые, там дешевле коммунальные услуги. Это социальная льгота от государства, и неправильно на ней зарабатывать. Если кто-то хочет организовать такой бизнес — пусть приобретает для этого помещения в нежилом фонде, например, апартаменты. Да и вопросы по безопасности есть: помните, в Магнитогорске был взрыв в квартире — там же приезжие посуточно арендовали.

Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.Фото: Александр БУНДИН

Эту позицию поддерживают и представители гостиничного бизнеса — неравные условия конкуренции, у частников меньше издержки. Но верно и другое. Традиционные отели не справляются с задачами, не реагируют так быстро и гибко на спрос. Где бы, например, селились фанаты, приехавшие на ЧМ-2018, если бы москвичи не начали массово сдавать им жилье. Тогда, кстати, именно благодаря «частному сектору» удалось привлечь в страну огромную армию иностранных туристов, которые разнесли свои восторженные впечатления по всему миру. А в 2020 году Санкт-Петербург принимает футбольный Чемпионат Европы — если закон примут, то многие туристы не смогут к нам приехать.

НОЧЬ В ВЫСОТКЕ

Законопроект подготовлен еще в 2015 году. Но с тех пор ситуация сильно изменилась. Времена, когда квартиры для посуточной аренды являлись по сути притонами, давно прошли. Да, есть и сейчас немудрящее жилье, сдающееся по часам, но его не много. Если пройтись по сайтам краткосрочной сдачи, то у большинства объявлений можно увидеть пометки: «не для вечеринок». И на несколько часов или на одну ночь многие предпочитают не заселять: не нужны лишние хлопоты с уборкой, да и соседей не хотят раздражать, устраивая из жилья проходной двор.

- После Чемпионата мира по футболу предложений стало значительно больше, цены упали, выросла конкуренция, - говорит мне ветеран отрасли Елена. - И для того, чтобы выбрали именно твою квартиру, ты должен сделать так, чтобы в нее влюбились, чтобы туристы, уехав, оставляли благодарные отзывы в интернете. Мы приглашаем дизайнеров, вкладываемся в ремонт.

Вот как туристы отзываются об отелях на дому на популярных турсайтах booking и airbnb.

“Эта квартира превосходит по уровню комфорта и уюта сьюты в самых престижных отелях, - пишет Оксана из Краснодара после нескольких дней в известном московском доме. - Квартира сделана с прекрасным вкусом, продумана и функциональна. Вид из окна невозможно описать. Гостеприимство хозяина выше всяких похвал. А сама высотка на Котельнической набережной в рекламе не нуждается».

Стоит эта однушка всего 7 тыс руб за ночь. Среди доступной экзотики — тоже однушка на 49-й этаже башни Империя в «Сити» с роскошным видом на Москву-реку и Кремль — 12 тыс. руб.

Новый законопроект депутаты кратко называют «законом против хостелов в многоквартирных домах».Фото: Олег УКЛАДОВ

БЮДЖЕТ ПОТЕРЯЕТ

Сколько квартир сдается в Москве посуточно, никто точно не знает. Попробуем прикинуть. В ЦИАНе (российский сайт продажи и аренды недвижимости) каждая пятая из сдающихся квартир предназначена для краткосрочников. По подсчетам портала rentalhome.ru, в столице сдается почти миллион квартир (общий жилфонд — 4,5 млн квартир). Тогда И 20% - это примерно 200 тыс квартир.

В среднем, с одной московской квартиры выходит 70 тыс. руб. в месяц. Если платить с них 4% (для самозанятых), то налога только по Москве выйдет на 6,72 млрд руб в год. Это огромный потенциал, которого бюджет может лишиться. После запретов и ужесточений кто-то переключится на традиционную долгосрочную аренду (ее пока не трогают), а кто-то уйдет в тень.

Кроме того, если короткая аренда попадет под запрет, то поездки тут же подорожают. Поток туристов сократится, следовательно упадут и косвенные доходы - от торговли сувенирами, посещения кафе и ресторанов, достопримечательностей, поездок на транспорте.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько: «В случае запрета этот бизнес уйдет в тень, усилится коррупционная составляющая»

«Я не буду выступать в поддержку «закона Хованской». Во всем мире система средств размещения становится все более гибкой, в том числе и за счет жилого фонда. Это позволяет оперативно расширять предложение услуг размещения во время высокого туристского сезона или проведения крупных мероприятий, таких, как, например, Олимпийские Игры, Чемпионат мира по футболу. Кроме того, в случае принятия закона этот бизнес уйдет в тень, усилится коррупционная составляющая. И, наконец, как быть с нашими курортами, например, в Краснодарском крае — там же посуточная сдача квартир для многих единственная возможность нормального существования. Но необходимо упорядочить эту деятельность, разработать четкие правила краткосрочной аренды.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин: «Гостиницы просто не справляются»

- То, что в квартире несколько дней пожил один человек, потом приехал другой, нельзя считать режимом гостиницы, следовательно нельзя предъявлять к ним одинаковые требования. Для гостиницы характерно одновременное наличие нескольких посторонних людей, нескольких помещений. Посуточная аренда выполняет важную социальную задачу. Благодаря доступности качественного жилья люди из-за границы и из российских регионов могут посмотреть Москву. Санкт-Петербург, другие города. Гостиницы же просто не справляются. Вот я ездил на Санкт-Петербургский экономический форум. Мест в отелях не было. И если бы не частный сектор, участникам негде было остановиться. Или семинары в РАНХиГС, на Юго-Западе Москвы. Гостиниц там поблизости практически нет, так что участники и гости селятся в квартирах для посуточной аренды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как корреспондент "КП" иностранным фанатам квартиру сдавал

Сначала у моего соседа Федора случилось несчастье. Квартиранты, с которых он по доброте душевной даже залога не брал, съехали без предупреждения, как только закончился срок аренды (подробности)