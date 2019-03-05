МИД РФ: Москва не ведет диалог с венесуэльской оппозицией

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-05T16:44:42+03:00

В российском дипведомстве считают, что оппозиционный лидер Хуан Гуайдо не готов к разговору [видео]

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 5 марта, в министерстве иностранных дел РФ заверили, что Москва не ведет диалог с венесуэльской оппозицией по урегулированию ситуации в боливарианской республике. Как заметил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, оснований для такого диалога нет.

«Разговора не было ни с ним (лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо), ни с его людьми», - сказал дипломат.

При этом Щетинин подчеркнул, что наша страна готова содействовать налаживанию контактов между «всеми конструктивно и патриотически настроенными силами» Венесуэлы. «Но господин Гуайдо к такому диалогу не готов», - цитирует представителя российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Причем США и ряд стран Латинской Америки практически сразу признали оппозиционера временным главой государства. Между тем Россия поддержала законного президенте страны Николаса Мадуро.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU