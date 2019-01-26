2019-01-26T09:33:46+03:00
В мире

Мадуро готов на диалог, но Гуаидо хочет крови

США продолжают угрожать Венесуэле
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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25 января Гуаидо провел свою первую в жизни пресс-конференцию в качестве "президента"25 января Гуаидо провел свою первую в жизни пресс-конференцию в качестве "президента"Фото: REUTERS
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В пятницу 25 января прямо перед завершением рабочей недели оба лидера Боливарианской Республики выступили с публичными заявлениями. Президент Николас Мадуро в очередной раз заклеймил происки империалистов, а "президент" Хуан Гуаидо снова пообещал сделать всех венесуэльцев счастливыми, как только свергнет нынешнего главу государства.

БИТВА ЗА ДУШИ СОЛДАТ

Гуаидо провел свою первую в жизни пресс-конференцию как "президент" весьма демократично - просто собрал на площади народ и отвечал на вопросы журналистов. При это самоназначенный президент не боялся ареста - вокруг места его выступления спокойно прогуливалась полиция, не обращая внимание на "преступника".

Начав с минуты молчания в память погибших во время акций протеста, лидер оппозиции сразу же пообещал всем венесуэльцам счастья и богатства.

Особое внимание Гуаидо уделил вооруженным силам, упорно приглашая их присоединиться к протесту против правительства Николаса Мадуро. Польстив солдатам, назвав их потомками Симона Боливара и других героев борьбы за независимость, лидер оппозиции сообщил, что пришло время ответь перед Богом и семьей. Этим он намекнул солдатам , что пора подумать о том, как бы переметнуться к противникам властей, подкрепив свою позицию интересным предложением - полной амнистии всем военнослужащим, который "поспособствуют установлении демократии в Венесуэле".

Венесуэла со среды выходит на митинги Фото: REUTERS

Венесуэла со среды выходит на митингиФото: REUTERS

Одним из самых важных решений Гуаидо стал призыв к сторонникам выходить на манифестации в субботу. В воскресенье он пообещал представить дату и время следующей большой забастовки.

НЕУДАЧНЫЙ ДИАЛОГ

Провел свою пресс-конференцию и Мадуро. Что удивительно, президент заявил, что готов к диалогу с Гуаидо, тем более, что правительства Мексики и Уругвая предложили использовать их возможности как посредников во время переговоров.

Мадуро на пресс-конференции заявил, что готов к диалогу с Гуаидо Фото: REUTERS

Мадуро на пресс-конференции заявил, что готов к диалогу с ГуаидоФото: REUTERS

- Сегодня, завтра и всегда — Если мне нужно будет отправиться на пик Гумбольдта в три часа ночи для того, чтобы поговорить с этим парнем, я это сделаю, если надо будет прийти голым — я приду, я готов к диалогу, — сказал Мадуро перед журналистами.

В ответ самопровозглашенный президент согласился на переговоры, отметив, правда, что готов обсуждать в этом формате только один вопрос - уход "узурпатора" Мадуро из власти. Пока не ясно, являются ли слова Гуаидо просто бравадой или он на самом деле не видит тем для встречи с властями, но тем не менее, никаких новостей о начале диалога не поступало.

В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

РЫЛЬЦЕ В ПУШКУ

Помимо приятных событий Гуаидо в пятницу ожидал еще и скандал. Как выяснилось, за несколько дней до "присяги" лидер оппозиции вместе с другими руководителями ведущих партий, выступающих против правительства, посетили второго человека в Венесуэле - председателя Национального учредительного собрания Дьосдадо Кабельо и что-то ему пообещали. Конкретные договоренности пока не озвучены, но, судя по косвенным данным, Гуаидо взял обязательство не объявлять себя главой государства. Сначала политик отнекивался от участия в этом мероприятии, но в Интернете появились записи с камер у кабинета Кабельо, так что председатель Национальной ассамблеи вынужден был признать очевидное.

Не менее неприятным сюрпризом для Гуаидо стало расследование информагентства АП, которое установило, что председатель Нацассамблеи еще с декабря объезжал крупные соседние страны и США, согласуя там свои действия на период после нового года. Да еще и выяснилось, что оппозиционеры стали играть в "шпионские игры" - шифровать сообщения, использовать связников для передачи сообщений.

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