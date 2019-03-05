2019-03-05T21:26:12+03:00
Звезды

Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»

Премьера запланирована на 14 апреля [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»Фото: кадр с видео
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На официальном YouTube-канале культового сериала «Игра престолов» появился первый полноценный трейлер финального сезона, премьера которого запланирована на 14 апреля.

На видео, которое длится чуть более двух минут, можно увидеть уже знакомых зрителям героев, «доживших» до восьмого сезона: Арью и Сансу Старк, Серсею Ланнистер, Дейнерис Таргариен с Джоном Сноу и других персонажей.

«Я знаю смерть, у нее много лиц. И мне не терпится увидеть это», - говорит в начале трейлера Арья.

Вышел трейлер финального сезона "Игры Престолов".Вышел трейлер финального сезона "Игры Престолов"

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сериал «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года.

Что касается восьмого сезона, то создатели уверяют, что он не разочарует поклонников. Однако, по некоторым данным, к концу культового сериала его авторы решили «убить» почти всех полюбившихся зрителям персонажей.

Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"?: 5 наивных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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