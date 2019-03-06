Лавров прокомментировал позицию США по сирийскому лагерю «Рукбан»

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-06T16:37:58+03:00

Как заметил глава МИД РФ, лагерь нужен Вашингтону для оправдания своего незаконного военного присутствия в арабской республике [видео]

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду, 6 марта, на совместной пресс-конференции с вице-премьером Кувейта Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом, прокомментировал ситуацию с сирийским лагерем беженцев «Рукбан». В частности, он заметил, что этот лагерь нужен США для оправдания своего незаконного военного присутствия в Сирии.

«Тот факты, что не выпускают людей (из лагеря) и держат их в заложниках, наводит на неприятную мысль: данный лагерь нужен США, чтобы продолжать оправдывать свое незаконное военное присутствие там», - сказал дипломат.

Также Лавров предположил, что США собираются создавать на восточном берегу Евфрата «нечто наподобие квазигосударства» и не хотят возвращения этих территорий под контроль законных властей Сирии, передает ТАСС.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что, согласно проведенному среди обитателей «Рукбана» опросу, 95% беженцев хотят покинуть лагерь. Поэтому, по словам Лаврова, Россия будет «настаивать, чтобы этих людей перестали держать в лагере помимо их воли».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее США отказались пропустить автоколонны для эвакуации беженцев из «Рукбана». Между тем накануне Минобороны РФ показало спутниковые снимки, доказывающие, что лагерь непригоден для проживания. Более того, на этих фотографиях можно заметить кладбище с 300 совсем свежими могилами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694960" frameborder="0"></iframe> Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU