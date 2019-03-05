2019-03-05T19:05:14+03:00
Политика

Триста свежих могил нашли у лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии

Минобороны РФ продолжает отслеживать обстановку в «лагере смерти»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
«Рукбан» превратился в «лагерь смерти»«Рукбан» превратился в «лагерь смерти»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 марта, в Минобороны России заявили, что продолжают отслеживать обстановку в сирийском лагере беженцев «Рукбан», который расположен в подконтрольной США зоне Эт-Танф.

При этом ведомство показало сделанные несколько дней назад спутниковые снимки, на которых запечатлены реальные условия проживания находящихся в лагере людей. В частности, судя по этим фото, большинство построек в «Рукбане» носит временный характер, а часть беженцев вообще вынуждена жить под навесами.

Кроме того, в непосредственной близости от этих построек и навесов можно заметить груды мусора. А вот продовольственных складов и пунктов питания на фотографиях не видно. «Обмен продовольствием и другими товарами происходит на стихийных мини-рынках, подконтрольных боевикам», - говорится в заявлении министерства обороны РФ, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Минобороны РФ продолжает отслеживать обстановку в «лагере смерти» Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ продолжает отслеживать обстановку в «лагере смерти»Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Также там отмечается, что «Рукбан» окружен валом и оградой, за пределы которых подконтрольные США вооруженные группировки никого не выпускают. Более того, у ограды лагеря обнаружено 300 свежих могил.

У ограды лагеря обнаружено 300 свежих могил Фото: Минобороны РФ

У ограды лагеря обнаружено 300 свежих могилФото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

«Фактически лагерь «Рукбан» давно утратил свой статус, превратившись в резервацию, где насильно удерживаются заложники», - подчеркнули в Минобороны нашей страны.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о том, что американцы препятствуют вывозу людей из сирийского лагеря «Рукбан». Как отмечалось, 2 марта американская сторона отказалась пропустить на подконтрольную ей территорию транспортные колонны, направленные за беженцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве состоялись переговоры замглав МИД России и Японии
Пентагон: развивающийся потенциал РФ угрожает размыть военное преимущество США
Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»: автоматическая система весогабаритного контроля повысит безопасность движения
В Москве в частной клинике на Рублевском шоссе рухнул лифт с людьми
На Украине заявили о достижении «ракетного паритета с противником»
Трамп назвал «совершенно спятившими» начавших расследование в отношении него демократов
Икарди не желает тренироваться в общей группе из-за болей в колене
Песков: Путин делает многое для улучшения инвестклимата в России
Автоматическая система весогабаритного контроля поможет сохранить российские дороги
КХЛ признала, что судья не заметил фол перед решающим голом СКА в матче со «Спартаком»
В Москве предложили награду тем, кто способен взломать систему голосования
Названа стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга
«Нафтогаз» планирует подать жалобу на «Газпром» в ЕК
Очередную «подводную лодку Гитлера» обнаружили в Антарктике
ВМС Пакистана сообщили о «предотвращение вторжения» индийской подлодки
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, где Россия названа «главной угрозой»
ЦБ РФ: годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года
«Тотальный диктант» в Эстонии организуют без участия россиян
Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки в закон о фейковых новостях
МИД РФ: Москва не ведет диалог с венесуэльской оппозицией
Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну стало плохо в суде
Умер экс-глава МИД Германии Клаус Кинкель
Ученые нашли пользу от избыточного веса
Турция: отмена торговых льгот США негативно повлияет на американский бизнес
Восемь россиян вошли в список самых богатых людей мира по версии Forbes
Южная Корея: КНДР остановила работу ядерного реактора в Йонбёне
Комитет Госдумы выступил за повышение штрафа в 20 раз за оскорбление госсимволов