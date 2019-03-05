Триста свежих могил нашли у лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии

СЕГОДНЯ 19:04 2019-03-05T19:05:14+03:00

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Во вторник, 5 марта, в Минобороны России заявили, что продолжают отслеживать обстановку в сирийском лагере беженцев «Рукбан», который расположен в подконтрольной США зоне Эт-Танф.

При этом ведомство показало сделанные несколько дней назад спутниковые снимки, на которых запечатлены реальные условия проживания находящихся в лагере людей. В частности, судя по этим фото, большинство построек в «Рукбане» носит временный характер, а часть беженцев вообще вынуждена жить под навесами.

Кроме того, в непосредственной близости от этих построек и навесов можно заметить груды мусора. А вот продовольственных складов и пунктов питания на фотографиях не видно. «Обмен продовольствием и другими товарами происходит на стихийных мини-рынках, подконтрольных боевикам», - говорится в заявлении министерства обороны РФ, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Минобороны РФ продолжает отслеживать обстановку в «лагере смерти»Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Также там отмечается, что «Рукбан» окружен валом и оградой, за пределы которых подконтрольные США вооруженные группировки никого не выпускают. Более того, у ограды лагеря обнаружено 300 свежих могил.

У ограды лагеря обнаружено 300 свежих могилФото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

«Фактически лагерь «Рукбан» давно утратил свой статус, превратившись в резервацию, где насильно удерживаются заложники», - подчеркнули в Минобороны нашей страны.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о том, что американцы препятствуют вывозу людей из сирийского лагеря «Рукбан». Как отмечалось, 2 марта американская сторона отказалась пропустить на подконтрольную ей территорию транспортные колонны, направленные за беженцами.

ИСТОЧНИК KP.RU