Минобороны РФ: США препятствуют вывозу беженцев из сирийского лагеря «Рукбан»

СЕГОДНЯ 22:33 2019-03-02T22:33:54+03:00

Решение об эвакуации было принято в связи с катастрофическим положением беженцев в «Рукбане» Фото: REUTERS

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В субботу, 2 марта, в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о том, что американцы препятствуют вывозу людей из сирийского лагеря «Рукбан», расположенного в подконтрольной США зоне Эт-Танф. Как уточнил руководитель центра Сергей Соломатин, американская сторона отказалась пропустить на подконтрольную ей территорию транспортные колонны, направленные за беженцами.

«Американская сторона ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев с просьбой пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф», - приводит слова генерал-лейтенанта ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 1 марта, правительство Сирии направило автобусы для эвакуации людей из лагеря для беженцев «Рукбан». Ожидалось, что шесть автомобильных колонн доставят граждан арабской республики домой - в населенные пункты Эль-Амара, Хомс, Мхин, Эль-Карьятейн, Пальмиру и Дамаск.

Стоит отметить, что решение об эвакуации было принято в связи с катастрофическим положением беженцев в «Рукбане», которое отмечали представители ООН и Красного полумесяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694960" frameborder="0"></iframe> Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU