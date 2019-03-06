МИД РФ заявил, что США отсекли все пути рационального решения кризиса с ДРСМД

СЕГОДНЯ 21:06 2019-03-06T21:06:03+03:00

По словам главы одного из департаментов российского дипведомства Владимира Ермакова, Вашингтон целенаправленно завел ситуацию в тупик

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В министерстве иностранных дел РФ заявили, что США отсекли все пути рационального решения кризиса вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как заметил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД нашей страны Владимир Ермаков, США однозначно отвергли все российские инициативы, нацеленные на урегулирование всех встречных претензий, и «зациклились на заведомо неприемлемом для нас ультиматуме об односторонних уступках с российской стороны». «Таким образом, США отсекли все возможности для рациональных и реалистичных решений кризиса вокруг ДРСМД», - подчеркнул Ермаков.

Также дипломат добавил, что Вашингтон целенаправленно завел ситуацию в тупик и не проявил готовности к продолжению диалога. «Несмотря на все сигналы с российской стороны о целесообразности продолжить диалог, готовности к этому с американской стороны проявлено не было», - цитирует представителя МИД РФ РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Поводом стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. В частности, претензии Вашингтона вызвала крылатая ракета 9М729. Между тем российская сторона неоднократно опровергала все обвинения Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU