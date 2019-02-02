2019-02-02T12:21:47+03:00
Политика

Ответ на ответ: почему США выходят из ракетного договора

Наш колумнист Владимир Демченко считает, что причиной такого нелогичного решения Вашингтона стали успехи российского ВПК. И в частности - ракета «Авангард», созданная в ответ на развертывание американской ПРО
Владимир ДЕМЧЕНКОкорреспондент
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«Авангард» - это не сама ракета, а ее боевой блок, он далеко не сразу превращается в прорывающее противовоздушную оборону оружие«Авангард» - это не сама ракета, а ее боевой блок, он далеко не сразу превращается в прорывающее противовоздушную оборону оружиеФото: скриншот видео
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Ожидаемый и все равно сенсационный выход США из договора по РСМД кажется лишенным логики. Особенно если учесть, что ему предшествовали не попытки решить какие-то проблемы и сохранить договор, а ультиматумы, выполнить которые невозможно заведомо. Объяснить такую стратегию тревогой о том, что ракетные программы третьих стран не подпадали под договор вряд ли возможно, никто даже попытки договориться не предпринял. Чувствовалось, что Белому дому необходимо во что бы то ни стало снять с себя налагаемые договором обязательства, не взирая на отсутствие благовидного предлога. Почему?

Рискну предположить, что причина в успехах нашего ВПК. В частности, в ракете «Авангард», о которой еще в марте прошлого года рассказал Владимир Путин. Это наш ответ развертыванию американской системы ПРО в Европе, ни одна, даже перспективная разработка противоракетной обороны не может справиться с «Авангардом» - огненным шаром, маневрирующим на сверхзвуковых скоростях.

Ответ России на американскую угрозу оказался настолько удачным и пугающим, что заставило заокеанских партнеров срочно искать хоть какое-то противоядие. И выход из ДРСМД – вполне логичный шаг, если учесть конструкцию нашей ракеты. Дело в том, что «Авангард» - это не сама ракета, а ее боевой блок, он далеко не сразу превращается в прорывающее противовоздушную оборону оружие. Сначала ракета-носитель по баллистической, то есть предсказуемой, траектории выходит в ближний космос, там боевой блок отделяется и с высоты 1000-1200 километров по непредсказуемой глиссаде обрушивается на врага.

Что можно противопоставить этому гиперзвуковому карающему огню? Ничего - после отделения боевого блока пить «Боржоми» уже поздно. «Лекарство» можно искать только на на более ранних этапах. Например, уничтожить ракету прямо в шахте, во время выхода из нее или в ходе разгона. Осваивающаяся в Европе система ПРО здесь весьма кстати, ведь она допускает быстрое переоборудование под ракеты типа «Томагавк» с дальностью в 2500 км, которые могут быстро добраться до наших пунктов базирования, узлов связи и управления. Когда раньше мы намекали штатам на это, Вашингтон примирительно напоминал о существовании договора по РСМД, который они, дескать, никогда не нарушат. Но вот мы посмели найти защиту, и «никогда» закончилось. С ДРСМД разобрались быстро, жестко, наплевав на Европу с высокой колокольни.

Скорее всего, это только первый шаг. В недрах Пентагона сейчас ищут возможности перехвата уже покинувших шахту, но еще на достигших нужной высоты «Авангардов». А в августе прошлого года в США заговорили о возможном возвращении программы «звездных войн» - развертывании системы противоракетной обороны космического базирования. К гадалке не ходи, главной целью этого рубежа ПРО должны стать «Авангарды», преодолевшие «засады» в атмосфере и готовящиеся отделить боевой блок.

Теперь России придется искать новое противоядие – добро пожаловать в гонку вооружений. Впрочем, у нас уже есть опыт разработки недорогого, и в то же время эффективного ответа на угрозы. К примеру, в марте же Владимир Путин рассказывал о разработке крылатой ракеты с ядерным двигателем, которая может находиться в воздухе в ожидании команды сколь угодно долго. Первая цель, которая приходит в голову – угрожающие нам европейские базы ПРО вроде тех, что уже есть в Румынии и скоро появятся в Польше. Эти страны американцы здорово подставили. Да они и сами подставились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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