Ученые сообщили о третьем случае излечения от ВИЧ

6 Март 23:25 2019-03-06T23:25:28+03:00

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В среду, 6 марта, появилась информация о третьем случае возможного излечения человека от ВИЧ.

Исследователи из Университетского медицинского центра Утрехта сообщили, что пациенту из Германии, которого назвали «дюссельдорфским пациентом», пересадили костный мозг донора с редкой генетической мутацией, которая обеспечивает устойчивость организма к вирусу иммунодефицита. По словам ученых, после операции мужчина прекратил антивирусную терапию, при этом спустя три месяца никаких следов ВИЧ в его организме обнаружено не было, пишет журнал New Scientist.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе стало известно о втором случае излечения от ВИЧ. В Великобритании заявили о выздоровлении «лондонского пациента», у которого болезнь перешла в смертельно тяжелую стадию, после чего ему также пересадили костный мозг. Первый же случай излечения был зафиксирован в 2007 году у «берлинского пациента».

ИСТОЧНИК KP.RU