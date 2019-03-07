Лавров заявил о праве России отвечать зеркально на размещение ракет США

СЕГОДНЯ 00:53 2019-03-07T00:59:06+03:00

Москва больше не станет инициатором консультаций по укреплению стратегической стабильности

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Россия оставляет за собой право размещать ракеты в любой точке мира в ответ на аналогичные действия США. Такое заявление сделал 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что российский лидер Владимир Путин предупреждал о том, что действия Москвы в связи с выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут зеркальными.

"Если США, выйдя из договора, развязав себе руки, начнут развертывать запрещенные пока договором ракеты в той или иной части мира, где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать тоже самое, чтобы в том же регионе появились и наши ракет", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что не Россия выбрала этот путь противостояния, а США, которым не нравится формирование нового миропорядка, передает ТАСС.

"США, наверное, ощущают, мягко говоря, дискомфорт от объективных тенденций мирового развития, когда формируются новая, неколониальная, неимперская, без диктатов и ультиматумов система международных отношений", - добавил министр.

Лавров заверил, что Москва не отказывается от консультаций по укреплению стратегической стабильности, но больше не станет их инициатором.

Как писал сайт kp.ru, 6 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали соглашение, которое обеспечивало международную безопасность и стратегическую стабильность.

ИСТОЧНИК KP.RU