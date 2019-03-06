2019-03-06T15:58:26+03:00
Политика

Медведев: всем понятно, что США не просто приостановили, а разорвали ДРСМД

Как заметил российский премьер, договор был одним из документов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в среду, 6 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Люксембурга Ксавье Беттелем, прокомментировал ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заметил глава российского правительства, США не просто приостановили, а разорвали соглашение, которое обеспечивало международную безопасность и стратегическую стабильность.

«Под надуманным предлогом, ну с точки зрения российской стороны, они (американцы) просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле, все понимают, разорвали договор, который был одним из документов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности», - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Поводом стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. В частности, претензии Вашингтона вызвала крылатая ракета 9М729. Между тем российская сторона неоднократно опровергала обвинения Соединенных Штатов и заверяла, что 9М729 никогда не испытывалась на запрещенную дальность.

А 4 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора до того момента, пока США не устранят нарушенные ими обязательства или до прекращения действия соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин подписал закон об оказании паллиативной помощи в России
В Литве в аварии погиб российский лыжник
Стало известно об инфаркте у внука Микояна
Путин ратифицировал договор с КНДР о передаче осужденных к лишению свободы
"Шереметьево" предложило запретить находиться в аэропортах в «зловонной одежде»
Путин подписал закон о запрете военнослужащим пользоваться смартфонами
Отряд боевых кораблей ВМС Турции прибыл в Новороссийск в рамках учений
Американские ученые установили еще одну опасность газировки
«Увеличится количество серого бизнеса и возрастут цены»: Отельеры - про закон о запрете хостелов в квартирах
ФСБ возбудила 405 уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией
Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции
Раулю Арашукову предъявлено обвинение по двум статьям
Автомобиль ФСО попал в аварию в Подмосковье
В России контрразвездка за последний год разоблачила почти 600 шпионов
Число преступлений террористической направленности в РФ сократилось в 100 раз
В Подмосковье задержали мужчину со 100 килограммами поддельной черной икры