Медведев: всем понятно, что США не просто приостановили, а разорвали ДРСМД

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-06T15:58:26+03:00

Как заметил российский премьер, договор был одним из документов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в среду, 6 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Люксембурга Ксавье Беттелем, прокомментировал ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заметил глава российского правительства, США не просто приостановили, а разорвали соглашение, которое обеспечивало международную безопасность и стратегическую стабильность.

«Под надуманным предлогом, ну с точки зрения российской стороны, они (американцы) просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле, все понимают, разорвали договор, который был одним из документов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности», - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Поводом стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. В частности, претензии Вашингтона вызвала крылатая ракета 9М729. Между тем российская сторона неоднократно опровергала обвинения Соединенных Штатов и заверяла, что 9М729 никогда не испытывалась на запрещенную дальность.

А 4 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора до того момента, пока США не устранят нарушенные ими обязательства или до прекращения действия соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU