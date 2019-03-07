2019-03-07T02:01:38+03:00
Происшествия

В университет Глазго пришла посылка с взрывным устройством

Самодельная бомба похожа на обнаруженные накануне в Лондоне
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция оцепила Университет Глазго после обнаружения взрывного устройстваПолиция оцепила Университет Глазго после обнаружения взрывного устройстваФото: REUTERS
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В Университете Глазго (Шотландия) 6 марта обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщила пресс-служба полиции Лондона.

Самодельная бомба была в посылке, которую доставили в вуз. Сверток показался подозрительным и сотрудники университета вызвали полицию. Прибывшие на место специалисты приняли решение уничтожить устройство контролируемым взрывом.

В Скотленд-Ярде этот инцидент связывают с двумя самодельными бомбами, обнаруженными накануне в лондонских аэропортах Хитроу и Сити, а также на железнодорожном вокзале Ватерлоо. По словам представителя контртеррористического подразделения Кларка Джаретта, у посылок похожие маркировки и тип устройства. Расследования произошедшего в Глазго и Лондоне "осуществляются в тандеме", передает ТАСС.

"Мы продолжаем отрабатывать несколько следственных версий, и одной из них является вероятность того, что посылки поступили из Ирландии. Однако у нас по-преэжнему нет убедительных доказательств в отношении тех, кто может нести за это ответственность, и в отношении любой возможной мотивации", - подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, 5 марта самодельные взрывные устройства нашли в двух аэропортах британской столицы и на железнодорожной станции. Причем во всех трех случаях взрывчатка находилась в конвертах размером с лист А4, упакованных в пакеты для почтовых отправлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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