Эрдоган не исключает покупку Турцией у России С-500

СЕГОДНЯ 04:51 2019-03-07T04:51:43+03:00

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Турция в будущем может рассмотреть варианты покупки российских зенитных ракетных комплексов С-500. Такое заявление сделала президент страны Реджеп Тайып Эрдоган.

При этом глава государства подчеркнул, что считает вопрос о поставках Анкаре ракетных систем С-400 окончательно закрытым.

"Тема с С-400 уже завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее. Мы договорились с Россией, возможно, будет совместное производство. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500", - цитирует ТАСС слова Эрдогана.

Как писал сайт kp.ru ранее, глава государства 27 февраля заявил, что Анкара твердо намерена приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и не собирается отступать в данном вопросе, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Т

Напомним, что в июне 20018 года президент Турции рассказал о своем предложении президенту России Владимиру Путину "совместно производить системы С-500". Однако турецкий лидер не сообщил об ответе российского коллеги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/679752" frameborder="0"></iframe> Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU