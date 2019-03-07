Эрдоган не исключает покупку Турцией у России С-500
Турция в будущем может рассмотреть варианты покупки российских зенитных ракетных комплексов С-500. Такое заявление сделала президент страны Реджеп Тайып Эрдоган.
При этом глава государства подчеркнул, что считает вопрос о поставках Анкаре ракетных систем С-400 окончательно закрытым.
"Тема с С-400 уже завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее. Мы договорились с Россией, возможно, будет совместное производство. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500", - цитирует ТАСС слова Эрдогана.
Как писал сайт kp.ru ранее, глава государства 27 февраля заявил, что Анкара твердо намерена приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и не собирается отступать в данном вопросе, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Т
Напомним, что в июне 20018 года президент Турции рассказал о своем предложении президенту России Владимиру Путину "совместно производить системы С-500". Однако турецкий лидер не сообщил об ответе российского коллеги.
Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.
ИСТОЧНИК KP.RU