2019-03-07T09:55:46+03:00
В мире

"Был арестован по ошибке": Власти Греции освободили россиянина, задержанного по запросу Украины

Евгений Калинин подозревался украинскими властями в нарушении налогового законодательства
Александр ДЖУМАЕВ
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Евгений Калинин был задержан греческими правоохранительными органами по запросу Украины в конце прошлой неделиЕвгений Калинин был задержан греческими правоохранительными органами по запросу Украины в конце прошлой неделиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Греческие власти освободили россиянина Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины. Об этом заявил его адвокат Яннис Рахиотис.

"Российский экономист, эксперт по энергетике Евгений Калинин освобожден по указанию прокурора Афинского апелляционного суда. В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера", - приводит агентство РИА Новости слова адвоката.

По словам Рахиотиса, Калинин со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его, уже вылетел в Россию. Юрист также отметил, что россиянина проводили сотрудники посольства России в Афинах.

Евгений Калинин был задержан греческими правоохранительными органами по запросу Украины в конце прошлой недели. По данным украинских властей, россиянин во время работы на Украине нарушил налоговое законодательство этой страны. Сам бизнесмен, в свою очередь, назвал себя "заложником в интересах Украины", а также заявил, что после экстрадиции на Украину его могут убить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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