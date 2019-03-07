2019-03-07T17:44:20+03:00
Экономика

Международные резервы России увеличились за неделю на 2,3 млрд долларов

По данным на 1 марта, их размер превысил 482 млрд долларов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Международные резервы России за неделю выросли на $2,3 млрдМеждународные резервы России за неделю выросли на $2,3 млрдФото: REUTERS
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю международные резервы России выросли на 2,3 млрд долларов. Как сообщил Банк России, по данным на 1 марта 2019 года, международные резервы РФ составили 482,8 млрд долларов.

В заявлении Центробанка подчеркивается, что резервы увеличились на 0,5% "преимущественно в результате положительной курсовой переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы России - это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным на 1 февраля 2019 года, международные резервы России были равны 477,7 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США научились предсказывать дату смерти по ДНК
Сербия одобрила строительство ветки газопровода "Турецкий поток"
Болтон: Трамп готов к новым переговорам с Ким Чен Ыном
Второй кандидат в президенты Украины снялся с выборов за последние сутки
Москва перед праздничными выходными встала в 10-балльных пробках
Афинские ученые пришли к выводу, что завтрак поможет сохранить здоровое сердце
"Русал" возобновил отгрузки продукции в США
Космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с борта МКС
Военный эксперт рассказал о цели американского самолета-разведчика над Балтикой
Антикоррупционное бюро Украины опровергло сообщение о возбуждении дела на Зеленского
Правительство будет рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение в Думе
Путин на гнедом коне приехал поздравлять женщин-полицейских
Эксперт рассказал о нежизнеспособности проекта ипотечных вкладов
Умер Олег Щепин, академик РАН
Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в течение года
Мария Захарова назвала поступок Чехии «циничным и продуманным демаршем»
Путин подписал указ о повышении выплат граждан, ухаживающим за детьми-инвалидами
Роскомнадзор: "антипиратское" законодательство появится к 1 сентября
В правительстве предложили фиксировать техосмотр автомобилей на видео
Росстат назвал самые популярные среди женщин профессии
Источник: в Пакистане пытали плененного индийского пилота
Huawei обвинила власти США во взломе корпоративных серверов
Кокорин рассказал о травмах, полученных в СИЗО
МИД России направил международным партнерам уведомление о приостановке участия России в ДРСМД
Супруга Рогозина объявила о создании клуба фанатов "Роскосмоса"