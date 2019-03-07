Международные резервы России увеличились за неделю на 2,3 млрд долларов

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-07T17:44:20+03:00

Международные резервы России за неделю выросли на $2,3 млрд Фото: REUTERS

По данным на 1 марта, их размер превысил 482 млрд долларов

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За прошедшую неделю международные резервы России выросли на 2,3 млрд долларов. Как сообщил Банк России, по данным на 1 марта 2019 года, международные резервы РФ составили 482,8 млрд долларов.

В заявлении Центробанка подчеркивается, что резервы увеличились на 0,5% "преимущественно в результате положительной курсовой переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы России - это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным на 1 февраля 2019 года, международные резервы России были равны 477,7 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU