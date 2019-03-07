Международные резервы России увеличились за неделю на 2,3 млрд долларов
За прошедшую неделю международные резервы России выросли на 2,3 млрд долларов. Как сообщил Банк России, по данным на 1 марта 2019 года, международные резервы РФ составили 482,8 млрд долларов.
В заявлении Центробанка подчеркивается, что резервы увеличились на 0,5% "преимущественно в результате положительной курсовой переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".
Международные резервы России - это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным на 1 февраля 2019 года, международные резервы России были равны 477,7 млрд долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU