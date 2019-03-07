СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-07T18:27:34+03:00

Базовая процентная ставка по кредитам сохранена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%

Изменить размер текста: A A

В четверг, 7 марта, стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Такое решение было принято в результате заседания совета управляющих ЕЦБ.

В сообщении регулятора отмечается, что ставка по депозитам также сохранена на прежнем уровне - минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

В ЕЦБ рассчитывают, что ключевые процентные ставки останутся на своих нынешних уровнях по крайней мере до конца текущего года. И в будущем столько времени, сколько потребуется для обеспечения постоянного уровня инфляции на уровне 2%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 февраля 2019 года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU