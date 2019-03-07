ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам
В четверг, 7 марта, стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Такое решение было принято в результате заседания совета управляющих ЕЦБ.
В сообщении регулятора отмечается, что ставка по депозитам также сохранена на прежнем уровне - минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.
В ЕЦБ рассчитывают, что ключевые процентные ставки останутся на своих нынешних уровнях по крайней мере до конца текущего года. И в будущем столько времени, сколько потребуется для обеспечения постоянного уровня инфляции на уровне 2%.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 февраля 2019 года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
ИСТОЧНИК KP.RU