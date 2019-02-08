2019-02-08T14:05:09+03:00
Экономика

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

В пятницу состоялось очередное заседание совета директоров Банка России
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РФЦентробанк РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 8 февраля, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

При этом в ЦБ РФ объяснили такое решение. В частности, там заметили, что инфляция в январе в годовом выражении составила 5%, что соответствовало нижней границе ожиданий регулятора. «Существенную роль в повышении инфляции в январе сыграло увеличение темпа роста цен на продовольственные товары до 5,5%. Ускорение продовольственной инфляции носит во многом восстановительный характер после ее существенного снижения во второй половине 2017 года и первой половине 2018-го», - отмечается на сайте ЦБ РФ.

Также там говорится о том, что вклад повышения НДС в темпы роста потребительских цен был умеренным.

«С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года», - подчеркивается в заявлении регулятора.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта - до 7,5%, а в декабре - до 7,75%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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