Посла России вызвали в МИД Словакии
В министерство иностранных дел Словакии вызвали посла России Алексея Федотова. Он рассказал, что это связано с комментарием дипведомства по поводу статьи в местных СМИ о "врагах России". Российское посольство ранее направило в МИД Словакии ноту после обнародования заявления замминистра обороны Роберта Ондрейчака о том, что в российских стратегических документах якобы указывается о "враждебных" отношениях с Западом, НАТО и ЕС.
По словам российского посла, он получил ответную ноту. Посольство РФ просило уточнить, насколько заявление замминистра содержит официальную позицию словацких властей.
"Мы рассчитывали получить адекватный ответ от редакции в виде размещения нашего материала на страницах газеты, но ответа от издания не последовало. Поэтому мы сочли целесообразным разместить наше письмо в Facebook посольства", — сказал Федотов.
Он добавил, что российское ведомство будет следить за заявлениями официальных лиц Словакии в отношении России для сохранения дружеских отношений между двумя странами, передает РИА Новости.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о надеждах России на то, что Словакия, будучи председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сможет найти пути решения современных проблем.
ИСТОЧНИК KP.RU