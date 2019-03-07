2019-03-07T23:21:05+03:00
В мире

Посла России вызвали в МИД Словакии

По словам Алексея Федотова, это произошло из-за комментария дипведомства по поводу статьи в местной газете о "врагах России"
Екатерина БОЛГОВА
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Российского посла вызвали в МИД СловакииРоссийского посла вызвали в МИД СловакииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерство иностранных дел Словакии вызвали посла России Алексея Федотова. Он рассказал, что это связано с комментарием дипведомства по поводу статьи в местных СМИ о "врагах России". Российское посольство ранее направило в МИД Словакии ноту после обнародования заявления замминистра обороны Роберта Ондрейчака о том, что в российских стратегических документах якобы указывается о "враждебных" отношениях с Западом, НАТО и ЕС.

По словам российского посла, он получил ответную ноту. Посольство РФ просило уточнить, насколько заявление замминистра содержит официальную позицию словацких властей.

"Мы рассчитывали получить адекватный ответ от редакции в виде размещения нашего материала на страницах газеты, но ответа от издания не последовало. Поэтому мы сочли целесообразным разместить наше письмо в Facebook посольства", — сказал Федотов.

Он добавил, что российское ведомство будет следить за заявлениями официальных лиц Словакии в отношении России для сохранения дружеских отношений между двумя странами, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о надеждах России на то, что Словакия, будучи председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сможет найти пути решения современных проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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