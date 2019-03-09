Госдеп: США и ЕС намерены противодействовать «российскому влиянию» на Балканах

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-09T16:52:49+03:00

В Вашингтоне заявил, что Москва собирается привнести в регион «хаос и недоверие»

Изменить размер текста: A A

Москва заинтересованы в Балканах, «страдающих от беспорядка», поэтому Соединенные Штаты и страны Евросоюза намерены разработать стратегию по противодействию «российскому влиянию» в этом регионе. Соответствующие заявление сделал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

По словам Палмера, Россия якобы пытается привнести на Балканы «хаос и недоверие» и «видит свои интересы в существовании региона, страдающего от беспорядков». Москва также «тщательно стремилась» подорвать соглашение между Грецией и Северной Македонией, и «подогревает» сепаратизм боснийских сербов - уверен чиновник.

«США и наши партнеры хотят, чтобы в регионе Восточных Балкан существовал порядок, основанный на законах и нормах» - заявил помощник американского госсекретаря. «Мы считаем, что любое соглашение между Сербией и Косово должно быть прочным и всеобъемлющим. Вполне возможно, что это может включать корректировку границы. США не поддерживают, но и не исключают такого сценария», - добавил он.

Напомним, последние время Североатлантический альянс стремится усилить свое влияние на Балканах. 20 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад все больше «засасывает» государства Балканского полуострова в НАТО, не считаясь при этом с волей народов стран этого региона.

ИСТОЧНИК KP.RU