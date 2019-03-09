В Госдуме оценили заявление Минобороны Чехии об угрозе России для НАТО

СЕГОДНЯ 18:37 2019-03-09T18:37:31+03:00

Депутат Александр Шерин пришел к выводу, что таким громким выпадом в Праге решили просто напомнить о себе

Изменить размер текста: A A

Раздувая миф о якобы существующей российской угрозе власти Чехии всего лишь пытаются напомнить миру о своем существовании. Такого мнения придерживается первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава оборонного ведомства Чехии Лубомир Метнар, назвал нашу страну одной из главных угроз для НАТО после терроризма и кибератак.

Российский же депутат указывает на то, что это европейское государство изначально никогда не являлось самостоятельным. Более того, в годы Великой Отечественной войны Чехословакия регулярно поставляла нацистской Германии огромное количество вооружений.

"Без обид, но Чехия — это далеко не основной игрок как в блоке НАТО, так и в мировой политике. Кто кому является "угрозой", решать будет явно не Чехия. Чехии что скажут, то она и будет делать", - цитирует "ФАН" Шерина.

По мнению зампреда комитета, чехи всегда будут испытывать ненависть по отношению к России и вымещать ее самыми различными способами - "ничего удивительного в этом нет".

"И вообще, я считаю, для Чехии большая честь, что они могут упоминать имя России, да еще в таком контексте", - подытожил депутат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/9350" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Рогозин о НАТО: "Чья бы корова мычала".Поток туристов из России приносит все больше прибылей в бюджеты многих стран ЕС. Лишаться их было бы глупо. Нерационально и опускать «железный занавес» перед студентами, учеными. Можно, конечно, не давать визы нашим чиновникам и бизнесменам, как это ранее пытались сделать с Белоруссией. Но ведь и к нам по неотложным делам приезжают тысячи функционеров и деловых людей из государств Евросоюза. Они явно не захотят напарываться на неминуемые ответные меры Москвы. съёмка: Андрей Баранов

ИСТОЧНИК KP.RU