Более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом в Японии

СЕГОДНЯ 19:15 2019-03-09T19:15:00+03:00

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Не менее 87 человек получили различные травмы в результате столкновения скоростного катера с крупным морским млекопитающим, предположительно, китом в районе префектуры Ниигата в Японском море.

Инцидент произошел в субботу, 9 марта, когда паром направлялся в сторону острова Садо. Уже на подходе к точке назначения судно на огромной скорости натолкнулась на какое-то движущееся препятствие. В результате большая часть находящихся на борту людей получила травмы. Всего же на борту находился 121 пассажир и четыре члена экипажа.

Состояние пятерых пострадавших на данный момент оценивается как тяжелое. Кроме того, известно, что по меньшей мере 13 человек получили серьезные травмы - такие как переломы. Сам катер также был поврежден - от удара подводные крылья погнулись, а на обшивке кармы образовалась трещина длиной около 15 сантиметров, передает агентство Kyodo.

Примечательно, что накануне еще одна морская авария произошла также у берегов США. Сайт kp.ru писал о том, что круизный лайнер Escape норвежской компании Norwegian Cruise Line чуть не перевернулся из-за сильного ветра. Некоторые пассажиры получили ранения.

В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом.

ИСТОЧНИК KP.RU