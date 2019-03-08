У берегов США чуть не перевернулся норвежский круизный лайнер из-за сильного ветра

СЕГОДНЯ 23:12 2019-03-08T23:12:41+03:00

Судно направлялось из Нью-Йорка во Флориду, несколько пассажиров получили травмы [фото]

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Круизный лайнер Escape норвежской компании Norwegian Cruise Line чуть не перевернулся у побережья США из-за сильного ветра. Об этом рассказали пассажиры, некоторые из которых получили травмы. Судно направлялось из Нью-Йорка во Флориду, когда на него обрушился внезапный порыв ветра.

Лайнер накренился, из-за чего перевернулась мебель. Фото: Michael Patterson/Twitter

Как пишет таблоид The Sun за ссылкой на заявление представителей круизной компании, при порыве скорость ветра достигала 100 узлов (около 185 километров в час).

Пассажиры пережили сильный стресс из-за случившегося. Фото: Michael Patterson/Twitter

В момент инцидента лайнер сильно накренился, из-за чего в каютах и общественных помещениях перевернулась мебель, разбилось стекло, поранив людей.

Стеклянные предметы на судне разбились, поранив людейФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Пассажиры вынуждены были перемещаться, придерживаясь за стены. Люди пережили большой стресс, а позже рассказывали о происшествии в социальных сетях, отмечая, что "это было ужасно", "просто сумасшествие" и "было очень страшно".

По данным СМИ, лайнер остался цел и благополучно продолжил свой рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU