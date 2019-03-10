2019-03-10T12:33:41+03:00
Происшествия

В Мьянме девять полицейских погибли в результате нападения боевиков на стационарный пост

Столкновение произошло в штате Ракхайн на западе страны
Александр ДЖУМАЕВ
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Столкновение между боевиками и полицейскими произошло в районе города ПоннагюнСтолкновение между боевиками и полицейскими произошло в районе города ПоннагюнФото: REUTERS
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Девять полицейских погибли в результате нападения боевиков движения "Арканская армия спасения рохинджа" на пост полиции в штате Ракхайн на западе страны.

Столкновение между боевиками и полицейскими произошло в районе города Поннагюн. "На полицию напали. Есть сообщения о жертвах. Проводится расследование", - приводит издание Eleven слова представителя полиции Маунга Маунга Соу.

Ситуация в штате Райкхан, где проживает исповедующий ислам народ рохинджа, обострилась в 2017 году. После серии нападений боевиков "Арканской армии" на военных и полицейских власти Мьянмы приняли решение начать в регионе силовую операцию, по итогам которой погибли более 400 человек, а еще примерно 600 тысяч местных жителей стали беженцами, покинув свои дома и направившись в Бангладеш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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