Бывшую сиделку Стивена Хокинга обвинили в нарушениях при уходе за ученым
Сиделка Патрисия Дауди, которая в течение 15 лет ухаживала за британским физиком Стивеном Хокингом, была отстранена от работы в связи с обвинениями в нарушениях при уходе за ученым.
Как сообщает издание Daily Mail, причиной начала разбирательства в отношении Дауди стала жалоба семьи физика. По итогам расследования Совет по сестринскому делу и акушерству (NMC) принял решение отстранить бывшую сиделку Хокинга от работы; отмечается, что обвинения, выдвинутые против Дауди, "достаточно серьезны".
В материале Daily Mail отмечается, что заседание по делу Дауди, которая перестала работать с Хокингом примерно за два года до его смерти, проходило в закрытом режиме. В NMC это объяснили состоянием здоровья сиделки.
Стивен Хокинг скончался в марте 2018 года в возрасте 76 лет. В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз (БАС). Тем не менее, болезнь не помешала Хокингу заниматься научной деятельностью: в частности, он стал автором ряда работ о черных дырах и теории относительности, а также написал несколько научно-популярных книг.
ИСТОЧНИК KP.RU