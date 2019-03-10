2019-03-10T13:05:25+03:00
Общество

Бывшую сиделку Стивена Хокинга обвинили в нарушениях при уходе за ученым

Расследование в отношении Патрисии Дауди началось после жалобы семьи известного физика
Александр ДЖУМАЕВ
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Заседание по делу Дауди, которая перестала работать с Хокингом примерно за два года до его смерти, проходило в закрытом режимеЗаседание по делу Дауди, которая перестала работать с Хокингом примерно за два года до его смерти, проходило в закрытом режимеФото: REUTERS
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Сиделка Патрисия Дауди, которая в течение 15 лет ухаживала за британским физиком Стивеном Хокингом, была отстранена от работы в связи с обвинениями в нарушениях при уходе за ученым.

Как сообщает издание Daily Mail, причиной начала разбирательства в отношении Дауди стала жалоба семьи физика. По итогам расследования Совет по сестринскому делу и акушерству (NMC) принял решение отстранить бывшую сиделку Хокинга от работы; отмечается, что обвинения, выдвинутые против Дауди, "достаточно серьезны".

В материале Daily Mail отмечается, что заседание по делу Дауди, которая перестала работать с Хокингом примерно за два года до его смерти, проходило в закрытом режиме. В NMC это объяснили состоянием здоровья сиделки.

Стивен Хокинг скончался в марте 2018 года в возрасте 76 лет. В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз (БАС). Тем не менее, болезнь не помешала Хокингу заниматься научной деятельностью: в частности, он стал автором ряда работ о черных дырах и теории относительности, а также написал несколько научно-популярных книг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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