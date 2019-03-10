В подмосковном Подольске нашли пропавшую на два дня школьницу

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-10T13:05:25+03:00

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В воскресенье, 10 марта, стало известно о том, что в подмосковном Подольске нашли 14-летнюю Викторию, о которой ничего не было известно с 7 марта текущего года.

В группе «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте» под фотографией девушки появилось сообщение, написанное администрацией сообщества: «Найдена. Жива!» Между тем никаких других подробностей там не приводится.

Стоит отметить, что поисками Виктории занимались правоохранители, родственники и активисты «Лиза Алерт». Добровольцы проверяли места, где ее в последний раз видели свидетели. При этом всех владеющих какой-либо информацией о школьнице просили связаться с полицией или с волонтерами поисковых отрядов.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай. К примеру, в январе нашли пропавшую школьницу из Калмыкии, которую почти год искали волонтеры и полиция. Тогда о местонахождении девушки стало известно, когда она пришла рожать в московский роддом.

ИСТОЧНИК KP.RU