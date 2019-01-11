2019-01-11T18:53:13+03:00
Происшествия

Пропавшую школьницу из Калмыкии нашли, когда она пришла рожать в московский роддом

15-летнюю Ангелину почти год искали волонтеры и полиция
Екатерина СВИНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В первый раз Ангелина ушла из дома в середине ноября 2017 года.В первый раз Ангелина ушла из дома в середине ноября 2017 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

9 января 2019 года в один из столичных роддомов явилась несовершеннолетняя роженица. Приехала сама на такси — из Павловского Посада. В тот же день благополучно родила девочку. А поскольку новоиспеченной мамочке Ангелине Буваевой 15 лет и никаких родственников рядом с ней не было, врачи обратились в полицию. Таковы правила.

Полицейские пробили Буваеву, и оказалось, что Ангелина аккурат 9 месяцев числится пропавшей без вести. Все это время беглянку безуспешно искали полиция и волонтеры по всей Калмыкии и за ее пределами. Причем пропадает она уже не первый раз.

«Подруга вернулась, а моей дочери нет по сей день»

В первый раз Ангелина ушла из дома в середине ноября 2017 года.

"Следствие не исключает, что Буваева А.В. может находиться вместе со своим знакомым Каюкиновым Алдаром Александровичем 1990 года рождения, который состоит в розыске за совершение преступления против порядка управления (то есть это оскорбление представителей власти, надругательство над государственным гербом, флагом и т. д. - Ред.)", - такую информация разместили на странице Следственного комитета, когда Буваеву объявили в розыск.

Но уже в конце декабря 2017-го года полиция нашла девушку. Ангелина жила в одной из республик Северного Кавказа у своих знакомых.

А 12 апреля 2018 года беспокойная школьница вновь пустилась в бега.

"Я - мама Буваевой Ангелины Викторовны 23.02.2003 г/р. Помогите мне найти мою дочь, которая с 12.04.2018 года не выходит на связь. Телефон выключен, в соцсетях она тоже не появляется. Как выяснилось позже, уехала с подругой в г. Москва (подруга вернулась,а моей дочери нет по сей день.) Очень прошу, если кто видел ее или обладает какой-либо информацией, дайте знать", - в отчаянии написала в соцсети мама беглянки.

«Желаем ее семье всего хорошего»

В поисках Ангелины приняли участие и волонтеры «Лизы Алерт».

- Это был один из сложных долгих поисков. Мы распространяли ориентировки на различных интернет-ресурсах. На горячую линию отряда поступали свидетельства из разных уголков страны, но при проверках они не подтвердились. Мы очень рады, что Ангелина нашлась, желаем ей и её семье только всего хорошего. Благодарим полицию Элисты за тесное сотрудничество, - рассказал Владимир Корвета, информационный координатор движения «Лиза Алерт».

Известно, что девушка росла в полной и благополучной семье, жили они в пригороде Элисты. У родителей Ангелины небольшое фермерское хозяйство. Мы дозвонились до ее мамы.

- Я еще не приехала в Москву и не встречалась с дочерью. Ангелина родила девочку, это все, что я могу пока сказать, — рассказала «Комсомольской правде» Виктория Буваева.

Сама Ангелина пока находится в роддоме. Как говорят врачи, и она, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT
NASA официально уведомило Роскосмос об отмене приглашения Рогозина в США
Украинский журналист Анатолий Шарий объяснил, почему подает в суд на Порошенко
МИД РФ назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией
Болтон заявил, что США готовы к переговорам с Россией по обеспечению безопасности курдов в Сирии
Меркель предостерегла Европу от катастрофы
Минтранс РФ заявил, что третья полоса в Шереметьево будет использоваться без ограничений
Помпео не стал заверять, что задержанный в Москве Пол Уилан не является шпионом
МИД РФ прокомментировал слова Лукашенко о «потере союзника»
Испанское правительство создало интернет-сайт, посвященный Brexit
Пожар в школе на западе Москвы: из горящего здания эвакуировали около 400 человек
Старейший футболист мира продлил контракт с футбольным клубом
Сбербанк и ВТБ решили повысить ставки по ипотеке
Ремонт дамбы у Тушинского тоннеля завершат к 1 апреля
Порошенко заявил, что при нем экономика Украины вышла из зоны риска
Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе
Apple представит новые модели iPhone уже этой осенью
Маск опубликовал фотографию готовой к пуску ракеты Big Falcon