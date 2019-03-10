2019-03-10T14:10:46+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали слова президента Латвии о "сдерживании России"

По словам члена профильного комитета верхней палаты российского парламента Сергея Цекова, Рига не осознает важность диалога с Москвой
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам члена профильного комитета Совета Федерации Сергея Цекова, власти прибалтийской республики "не понимают необходимость диалога с Москвой".По словам члена профильного комитета Совета Федерации Сергея Цекова, власти прибалтийской республики "не понимают необходимость диалога с Москвой".Фото: REUTERS
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Латвии Раймонда Вейониса о необходимости "сдерживания России". По его словам, власти прибалтийской республики "не понимают необходимость диалога с Москвой".

В интервью телеканалу RT Цеков подчеркнул, что Евросоюз и Россия должны сотрудничать. "Европейцам нужно объединяться для того, чтобы выстраивать дружеские отношения с Россией. Потому что те трудности, которые у них возникали в последние годы, связаны как раз с русофобской политикой. Тот факт, что Европа идёт на поводу у стран Прибалтики, влечёт за собой не только политические, но и экономические проблемы", - заявил сенатор.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент Латвии Раймонд Вейонис призвал страны Европейского союза "быть бдительными" и "объединиться для сдерживания России". В своем интервью глава прибалтийской республики также назвал внешнюю политику Москвы агрессивной и раскритиковал проект строительства газопровода "Северный поток-2", который он назвал "чисто геополитическим".

ИСТОЧНИК KP.RU

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