Представитель Юлии Началовой опровергла информацию о госпитализации артистки

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-11T12:02:19+03:00

Ранее стало известно о том, что певицу доставили в московскую больницу в крайне тяжелом состоянии

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Представитель певицы Юлии Началовой, Анна Исаева, опровергла информацию о госпитализации артистки в московскую клинику, указав, что артистка на данный момент находится в Италии.

- Артистка находится в Риме, - подчеркнула женщина.

Ранее стало известно о том, что артистка было срочно госпитализирована в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известность артистке принесли песни: "Герой не моего романа", "Между мной и тобой" и "Цветик-семицветик". Началова также является ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российская певица Юлия Началова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. У певицы обострилась подагра. По слухам, артистка много лет борется с этим заболеванием, которое вызывает серьезные осложнения со здоровьем. Подагра была диагностирована у певицы более пяти лет назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="288" src="https://www.kp.ru/video/embed/411604" frameborder="0"></iframe> Юлия Началова рассказывает о работе над новым альбомом Wild Butterfly c Уолтером Афанасьевым.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU