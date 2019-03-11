Представитель Юлии Началовой опровергла информацию о госпитализации артистки
Представитель певицы Юлии Началовой, Анна Исаева, опровергла информацию о госпитализации артистки в московскую клинику, указав, что артистка на данный момент находится в Италии.
- Артистка находится в Риме, - подчеркнула женщина.
Ранее стало известно о том, что артистка было срочно госпитализирована в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известность артистке принесли песни: "Герой не моего романа", "Между мной и тобой" и "Цветик-семицветик". Началова также является ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1", сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российская певица Юлия Началова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. У певицы обострилась подагра. По слухам, артистка много лет борется с этим заболеванием, которое вызывает серьезные осложнения со здоровьем. Подагра была диагностирована у певицы более пяти лет назад.
Юлия Началова рассказывает о работе над новым альбомом Wild Butterfly c Уолтером Афанасьевым.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU