2019-03-11T10:02:20+03:00
Звезды

Юля Началова попала в реанимацию в тяжелом состоянии

У певицы обострилась подагра
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Началова в октябре 2018 года.Юлия Началова в октябре 2018 года.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Юлия Началова госпитализирована в реанимацию одной из столичных клиник. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

У певицы резко поднялся уровень сахара в крови. Помимо этого у Юлии обострилась подагра. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы помочь певице, передает Пятый канал.

Юлия Началова на сцене, 2009 год. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Юлия Началова на сцене, 2009 год.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Юлия Началова много лет борется с подагрой, которая вызывает серьезные осложнения со здоровьем. Тяжелое заболевание было диагностировано более пяти лет назад. Звезда стала часто носить перчатки.

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А ведь совсем недавно Юля Началова гуляла по Риму
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Позднее певица призналась, что она вынуждена скрывать изувеченные болезнью руки. У Юли деформированы и увеличены суставы. По признанию артистки, подагра стала преследовать ее после неудачной пластической операции.

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Певица прячет за перчатками изуродованные болезнью руки
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А в конце прошлого года Началова сделала и вовсе шокирующее признание - болезнь лишила ее волос. Проблемы с волосами у исполнительницы возникли на фоне приема лекарств, гормональных изменений и стрессов.

Обо всем этом певице пришлось откровенно поведать после того, как ее заподозрили в том, что она водит машину в состоянии опьянения. Отказавшаяся проходить освидетельствование, Началова заявила, что при таком серьезном заболевании, которым она страдает, алкоголь категорически запрещен.

Периодически болезнь обостряется: у певицы воспаляются суставы на руках и ногах, увеличиваясь в несколько раз. Заболевание проявляется и в виде кожных высыпаний.

Напомним, у Юлии есть 11-летняя дочь Вера, которую певица родила в браке с футболистом Евгением Алдониным. С 2011 по 2016 годы Началова встречалась с хоккеистом Александром Фроловым. Своего нынешнего возлюбленного Юлия уже засветила на нескольких вечеринках: по словам исполнительницу, ее нового избранника зовут Вячеслав, он бизнесмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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