2019-03-11T16:20:38+03:00
Общество

Следователи подтвердили версию о самоубийстве вокалиста Prodigy

Полноценное публичное заседание по факту смерти Кита Флинта запланировано на конец июля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британский вокалист Кит ФлинтБританский вокалист Кит ФлинтФото: REUTERS
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Британские следователи подтвердили версию, согласно которой причиной смерти фронтмена популярной группы The Prodigy Кита Флинта стало самоубийство. Об этом сообщила представитель коронерского управления английского графства Эссекс Линси Чафф,

"Полиция прибыла на место инцидента, все было сделано в соответствии с действующими протоколами, а смерть была подтверждена как не вызывающая подозрений", - сказала она в ходе предварительных слушаний.

Между тем, согласно данным агентства Press Association, вскрытие тела музыканта было проведено еще на прошлой неделе - 7 марта. Результаты токсикологической экспертизы станут известны позднее, а полноценное публичное заседание состоится лишь 23 июля.

Напомним, что тело Кита Флинта обнаружили 4 марта в его собственном доме в Эссексе. О том, что вокалист покончил с собой сообщили его коллеги, участники группы Prodigy.

Сайт kp.ru писал о том, что вероятной причиной сведения счетов с жизнью стало отдаление музыканта от обожаемой им супруги Маюми Каи. Женщина месяцами пропадала на гастролях, а недавно еще и начала настаивать на том, чтобы Кит продал свой старинный дом, в который артист вложил много средств и сил.

Умер Кит Флинт, вокалист The Prodigy.Флинту было 49. Тело нашли в его доме, в графстве Эссекс. Этим летом The Prodigy должны были выступить в Москве. На фестивале в Парке Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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