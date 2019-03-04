Почему не стоит лить слез из-за смерти Кита Флинта из Prodigy

Мое первое расстройство, связанное с Prodigy, произошло в 1999 году. Родители не отпустили 8-классника Андрея Горбунова из родного Нижнего Тагила в Петербург на концерт любимой группы. «Там Кит Флинт микрофон об сцену будет разбивать. И новую песню споет!» - атаковал я папу. Но денег на прихоти малолетки, увы, не было...

В следующий раз английское трио собралось в Россию лишь 6 лет спустя. И тут опять произошло расстройство. Хотя сперва ничего не предвещало. Будучи студентом, я накопил на поездку в Москву. Выступление — 3 апреля. 2 апреля — мой день рождения. Его я провел на верхней боковушке у туалета, трясясь в плацкарте. Мобильный интернет тогда еще отсутствовал, как класс. И вот, приезжаю потрепанный, но радостный, в столицу. Перед концертом у меня встреча cо столичными «продиджистами» (фанаты Prodigy). Когда подхожу к месту сходки на Воробьевых горах, сразу начинаю рассказывать собравшимся, как круто я сегодня вечером оторвусь под «Breathe», «Firestarter» и прочие «Voodoo People». И тут один пацан кричит: «Ребята, тут чел, походу, еще не знает»….

Оказалось, пока я трясся в поезде, Кит Флинт заболел (то ли язва, то ли шаурма некачественная). И концерт отменили. На поездку я потратил все сбережения, мне предстояла ночевка на вокзале и двухдневное возвращение в старом-недобром плацкарте. Короче, настроение было, мягко говоря, так себе.

Я это всё к тому, что негативных эмоций, связанных с Китом Флинтом и группой Prodigy в моей жизни хватало. И, поверьте, 4 марта 2019 года явно не входит в эти черные дни календаря.

За прошедшие 14 лет я побывал на 10 концертах Prodigy (привет, диванные псевдо-поклонники, которые сейчас ноют в соцсетях: «Ах, каким прекрасным парнем был Флинтяра, и ах, как жаль, что я ни разу не сходил на его выступление»). У нас с друзьями была традиция — каждый год мы ходили на Prodigy. Мне есть с чем сравнивать. Кит Флинт с годами не становился лучше, как вино или Мик Джаггер. Уже в начале 2010-х «поджигатель» не выскакивал на сцену, как чертик из табакерки. Он мог вальяжно расхаживать по сцене или вообще болтать с кем-то за кулисами. Нет, конечно, по сравнению с другими коллегами по старперскому цеху (Мэрилин Мэнсон, сходи в качалку!) Флинтяра даже в этой своей ипостаси смотрелся норм. Но когда на ютубе ты видишь Prodigy конца 90-х, новый (старый) Флинт не выдерживает никакого сравнения. Даже его рожки, которые стали визитной карточкой группы в прошлом веке, в последние годы выглядели весьма жалко.

А сейчас самое главное: не нужно плакать о Флинте. Как человека, его, конечно, очень жалко. Но в творческом плане он давно сделал все, что мог. Свою главную строчку: «Я — поджигатель, грязный поджигатель» Кит проорал еще в 96-м году. Тогда он изменил (уж извините за пафос) лицо современной музыки (точнее сам стал этим самым лицом) и показал нам всем, как нужно отрываться на концертах.

Но я бы очень не хотел, чтобы однажды Prodigy выступили в цирке моего родного Нижнего Тагила. А ведь такое развитие событий было уже весьма реально. Я это понял, когда в прошлом году оказался на Prodigy в очень странном зале Челябинска с сидячими местами.

Теперь можно выдохнуть. Кит Флинт не превратится в развалину, выступающую на задворках цивилизации. Теперь последнему альбому Prodigy «No tourists» гарантирован платиновый статус, а их фронтмену — неувядающая посмертная слава. Это ли не повод порадоваться и включить «Run with the wolves».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695300" frameborder="0"></iframe> Умер Кит Флинт, вокалист The Prodigy.Флинту было 49. Тело нашли в его доме, в графстве Эссекс. Этим летом The Prodigy должны были выступить в Москве. На фестивале в Парке Горького.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

В понедельник, 4 марта, стали известны новые обстоятельства смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта (подробности)

Демоны одиночества победили: Кейту Флинту пророчили смерть в 40, но тогда его спасла жена

Наш колумнист Елена Бодуэн о том, почему песни Prodigy сегодня включит в России каждый, кому за 30 (подробности)