2019-03-12T09:15:31+03:00
Политика

Глава "Нафтогаза" считает, что ФРГ оставит Украину без транзита газа

Россия и члены некого киевского "политикума" также попали в список "виновных" по версии Андрея Коболева
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Киев может остаться без транзита российского газаКиев может остаться без транзита российского газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Действия Берлина, Москвы и ряда членов украинского "политикума" могут оставить Киев совсем без транзита российского газа. Такое заявление сделал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев

"Нафтогаз" прилагает максимум усилий для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года. Однако, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет", - написал руководитель компании у себя на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях подход к обновлению газотранспортной системы Украины должен быть взвешенным и ответственным. Речь идет, в частности, о модернизации компрессорной станции "Гребенковская" в Полтавской области.

Между тем, в России уже не раз заявляли о готовности сохранить транзит своего газа через территорию Украины, но лишь в случае выполнения ряда условий. Во-первых, должны быть урегулированы отношения между заинтересованными компаниями, а во-вторых, необходимо достичь стабильной политической обстановки, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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