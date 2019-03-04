В «Нафтогазе» заявили, что ГТС Украины станет ненужной из-за «Северного потока – 2»
После запуска газопровода «Северный поток – 2» газотранспортная система (ГТС) Украины станет невостребованной. Об этом предупредил сограждан в эфире украинского «5 канала» глава национальной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.
«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», - сказал он.
При этом Коболев заявил, что «этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска». Потому что, по его словам, когда «Северный поток – 2» буден введен в эксплуатацию, Украина потеряет сдерживающий фактор против «российской агрессии», и возрастет «вероятность военного конфликта». Однако, посетовал глава «Нафтогаза», европейские страны «аспект безопасности» не останавливает, они все равно вкладывают деньги в проект.
«Нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что», - предложил выход из ситуации Коболев.
К слову, как писал сайт kp.ru, на Украине считают, что «Турецкий поток» для Незалежной «еще опаснее», чем «Северный поток — 2».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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