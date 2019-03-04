2019-03-04T02:11:13+03:00
Политика

В «Нафтогазе» заявили, что ГТС Украины станет ненужной из-за «Северного потока – 2»

После запуска газопровода Незалежная потеряет весь транзит, предупредил глава украинской компании
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В «Нафтогазе» предупредили о полной потере Украиной газового транзитаВ «Нафтогазе» предупредили о полной потере Украиной газового транзитаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После запуска газопровода «Северный поток – 2» газотранспортная система (ГТС) Украины станет невостребованной. Об этом предупредил сограждан в эфире украинского «5 канала» глава национальной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», - сказал он.

При этом Коболев заявил, что «этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска». Потому что, по его словам, когда «Северный поток – 2» буден введен в эксплуатацию, Украина потеряет сдерживающий фактор против «российской агрессии», и возрастет «вероятность военного конфликта». Однако, посетовал глава «Нафтогаза», европейские страны «аспект безопасности» не останавливает, они все равно вкладывают деньги в проект.

«Нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что», - предложил выход из ситуации Коболев.

К слову, как писал сайт kp.ru, на Украине считают, что «Турецкий поток» для Незалежной «еще опаснее», чем «Северный поток — 2».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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