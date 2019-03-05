Медведев рассказал, при каких условиях Россия сохранит транзит газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия, при которых наша страна сохранит транзит природного газа в Европу через территорию Украины.
В интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Люксембург он подчеркнул, что Россия не откажется от поставок топлива по уже действующим трубопровода после того, как будут достроены газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
«В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определённых условий», - сказал российский премьер.
Он напомнил, что Москва уже не раз эти условия называла.
«Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», - уточнил Дмитрий Медведев.
Полный текст интервью опубликован на сайте правительства России.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в «Нафтогазе» заявили, что осле запуска новых трубопроводов газотранспортная система (ГТС) Украины станет невостребованной.
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ИСТОЧНИК KP.RU