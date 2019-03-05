Медведев рассказал, при каких условиях Россия сохранит транзит газа через Украину

СЕГОДНЯ 02:27 2019-03-05T02:44:21+03:00

В частности, по словам российского премьера, это стабильная политическая обстановка и коммерчески выгодные условия

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия, при которых наша страна сохранит транзит природного газа в Европу через территорию Украины.

В интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Люксембург он подчеркнул, что Россия не откажется от поставок топлива по уже действующим трубопровода после того, как будут достроены газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определённых условий», - сказал российский премьер.

Он напомнил, что Москва уже не раз эти условия называла.

«Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», - уточнил Дмитрий Медведев.

Полный текст интервью опубликован на сайте правительства России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в «Нафтогазе» заявили, что осле запуска новых трубопроводов газотранспортная система (ГТС) Украины станет невостребованной.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/649396" frameborder="0"></iframe> "Газпром" объявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".Глубоководный участок газопровода достиг черноморского побережья Турции

ИСТОЧНИК KP.RU