2019-03-12T18:54:40+03:00
Здоровье

Лечить сердечные патологии будут с помощью стволовых клеток

Новую методику разработали российские врачи
Елена АКИМОВА
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Российские медики будут лечить сердечные заболевания с помощью стволовых клетокРоссийские медики будут лечить сердечные заболевания с помощью стволовых клетокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лечить сложные сердечные патологии будут по новой методике. Ее авторами стали российские врачи. Медики предлагают «чинить» сердца с помощью стволовых клеток. Препарат, созданный на их основе, вводят пациенту с помощью капельницы или инъекцией прямо в сердечную мышцу. Это позволит не только снизить болевой синдром, но и сделать сосуды более эластичными.

Стволовые клетки способны сократить очаг повреждения. Помимо явных плюсов в лечении у методики Авторы идеи специалисты из Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны России и ученые из Тульского государственного университета. Данная процедура позволит частично восполнить запас мышечных клеток сердца, которые погибают при инфаркте — кардиомиоцитов.

Пока перед исследователями стоит еще несколько задач: во-первых, прорастить сосуды в поврежденных тканях, чтобы они могли питаться. Во-вторых, снять воспалительный процесс. В-третьих, поднять повысить работоспособность оставшихся клеток и спровоцировать рождение новых. Чем чаще будет после инфарктов применяться данная процедура, тем больше шансов, что поврежденные клетки выживут, пишет газета «Известия».

Ранее европейский кардиологический журнал опубликовал данные о том, что каждый год инфаркт миокарда становится причиной смерти более 4 миллионов жителей Европы.

Мужчины в возрасте от 25 до 50 лет сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями (так называемыми «инфарктами молодых») в 50 раз чаще женщин такого же возраста. Но зато инфаркты у женщин чаще приводят к гибели - примерно в два раза чаще, чем у мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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