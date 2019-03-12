2019-03-12T19:00:24+03:00
Общество

Правительство РФ направит 70 млрд руб на оснащение школ российским ПО

Отечественный софт появится в учебных заведениях к 2021 году
Елизавета ФРОЛОВА
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По словам Васильевой, отечественный софт появится в школах к 2021 годуПо словам Васильевой, отечественный софт появится в школах к 2021 годуФото: Иван МАКЕЕВ
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко рассказала о планах министерства оснастить российские школы отечественным программным обеспечением. На это предполагается потратить порядка 70 миллиардов рублей.

«От безопасности, до делопроизводства - это все будет на отечественном софте, и оно уже к 2021 году будет работать. Делаем это совместно с Минкомсвязи. Это только техническое оснащение, без контента», - цитирует ТАСС слова Ольги Васильевой.

Она также добавила, что оснащение школ российским программным обеспечением будет происходить в рамках национального проекта «Образование». Этот проект рассчитан до 2024 года. Его общий бюджет составил почти 784,5 млрд рублей. Цель - обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение России в топ-10 стран по качеству общего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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