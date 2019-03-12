Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа

СЕГОДНЯ 19:28 2019-03-12T19:28:47+03:00

При этом секретарь Совбеза РФ отметил, что предприятия ОПК должны работать «без простоев, сохраняя финансовую устойчивость»

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая во вторник, 12 марта, на совещании в Ижевске, сообщил о предстоящем сокращении гособоронзаказа (ГОЗ). При этом он заявил о необходимости сохранить потенциал российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По словам Патрушева, предприятия ОПК должны работать «без простоев, сохраняя финансовую устойчивость». «В условиях предстоящего сокращения ГОЗ необходимо, чтобы этот потенциал ОПК был сохранен, а сами предприятия уверенно смотрели в будущее», - приводит слова секретаря Совбеза РФ ТАСС.

Кстати, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил детально проанализировать проблемы с реализацией гособоронзаказа. При этом он напомнил, что к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70%.

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ИСТОЧНИК KP.RU