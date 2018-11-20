2018-11-20T21:23:19+03:00
Политика

Владимир Путин: Надо детально проанализировать проблемы с реализацией гособоронзаказа

Президент поставил задачу обеспечить армию современным оружием
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments37
Путин заявил, что в этом году по линии минобороны на создание и серийное производство вооружения выделено почти полтора триллиона рублейПутин заявил, что в этом году по линии минобороны на создание и серийное производство вооружения выделено почти полтора триллиона рублейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

- Нам следует детально проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа, - начал второе из цикла «военных совещаний» в Сочи Владимир Путин. - Прежде всего имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК. Посмотрим, где здесь причины системного характера, а где речь идёт об отсутствии дисциплины и нормальной организации производственных процессов.

Реализация и обеспечение финансирования гособоронзаказа и государственной программы вооружения до 2017 года стали главной темой встречи.

- Ключевые ориентиры - к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70 процентов, - напомнил президент. - Такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс современных и перспективных задач, стоящих перед вооружёнными силами, и в первую очередь по сохранению стратегического паритета и надёжной защите России от внешних угроз.

Путин заявил, что в этом году по линии минобороны на создание и серийное производство вооружения выделено почти полтора триллиона рублей. И теперь надо разобраться - насколько эффективно предприятия ОПК выполняют полученные заказы.

- В целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются, - одобрил работу глава государства. - На середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска уже поставлено около двух тысяч основных образцов вооружения и военной техники. Среди них – 74 самолёта и вертолёта, 80 беспилотных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин.

При этом он подчеркнул, что по большинству тактико-технических характеристик российское вооружение последних поколений превосходит зарубежные аналоги, а гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и ряд комплексов сухопутных войск просто не имеют аналогов в мире.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Как губернаторы-новички борются за народную любовь: Снижают цены на бензин, отменяют мигалки и читают стихи
А «Комсомолка» за ними внимательно смотрит. Их пример, как говорится, другим наука. Встречайте - самые яркие поступки и запоминающиеся высказывания губернаторов-новобранцев
Новости 24
Трамп: Отмена оружейных сделок США с Саудовской Аравией стала бы «подарком» для России и Китая
Появилось видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
Россия проиграла 0:2 в решающей игре Лиги Наций команде Швеции в гостях
Помпео: США призывают избрать главой Интерпола представителя Южной Кореи
Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Матч Швеция - Россия: наша команда проигрывает 0:1 после 1 тайма в поединке Лиге Наций
Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи
ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии
Цена на нефть марки Brent упала ниже $63
В ВОЗ предложили лечить тех, кто попался за рулем пьяный
Владимир Путин провел встречу с главой ФНС
Минтранс работает над запуском авиасообщения между Крымом и Сирией
Матч Швеция - Россия 20 ноября 2018: Артем Дзюба появится в стартовом составе нашей команды
Трамп допускает, что принц Саудовской Аравии знал об убийстве Хашкаджи
Российская армия возродит институт сестер милосердия
Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству
«Газпром» рассказал, почему Украина упустила из виду «Турецкий поток»
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $64
Сын Михаэля Шумахера примет участие в Гонке чемпионов
Две российские компании попали под санкции США
ОЗХО одобрила увеличение бюджета, вопреки возражению России
Рождественскую ель привезли в Белый дом на карете
Появилось видео задержания участника теракта в Буденновске
Бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ
Банкам с капиталом меньше 1 млрд рублей запретят собирать биометрию
Космонавты на МКС защищаются от солнечных вспышек влажными салфетками
Ученые: счетчик электричества в душе помогает людям экономить воду
Порошенко: морскую границу Украины возьмут под контроль