2019-03-12T19:39:38+03:00
В мире

МИД Австрии отреагировал на критику Вашингтона по «Северному потоку-2»

По словам австрийского министра, в связи с возможным введением санкций к США есть масса вопросов
Марина ВЕНЦОВА
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МИД Австрии ответил на заявление США ввести санкции против "Северного потока - 2"МИД Австрии ответил на заявление США ввести санкции против "Северного потока - 2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала заявление Соединенных Штатов о возможном введении санкций в отношении компаний, которые принимают участие с реализации проекта «Северный поток-2». По ее словам, это вызывает целый ряд вопросов с точки зрению международного права.

«Наказание определенных предприятий - это формат, который не вписывается в существующие механизмы и с точки зрения международного права рождает еще больше вопросов»,- подчеркнула она.

Кнайсль вновь подчеркнула, что российский газопровод является исключительно коммерческим проектов и не затрагивает никаких политических вопросов.

Американский министр энергетики Рик Перри, как накануне писал сайт kp.ru, заявил, что США не исключают введения дополнительных санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, в Вашингтоне считают "Северный поток -2" исключительно политическим проектом, а не экономическим и именно поэтому о поддержке его реализации не может быть и речи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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