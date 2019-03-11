США рассматривают вариант введения санкций против "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 22:27 2019-03-11T22:27:12+03:00

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Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом рассказал американский министр энергетики Рик Перри.

По его словам, в Вашингтоне рассматривают "Северный поток -2" в качестве исключительно политического проекта, а никак не экономического. Именно поэтому о поддержке проекта со стороны Штатов не может идти и речи.

"США очень ясно заявляют - мы не считаем, что этот проект имеет экономические основы. Наш сигнал европейским странам - мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов", - цитирует РИА Новости главу ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее американцы уже пытались угрожать санкциями одному из участников проекта "Северный поток - 2", а именно Германии. С соответствующим заявлением выступил посол США в фРГ Ричард Гренелл.

ИСТОЧНИК KP.RU